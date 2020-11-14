شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل قسم العلاج الإشعاعي بمستشفى النصر ببورسعيد جميع أيام الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد عن استقبال مرضى الأورام بقسم العلاج الإشعاعي جميع أيام الأسبوع. ويشرف على القسم ا. د إيهاب حسانين أستاذ العلاج الإشعاعي وفريق من كوادر الأطباء في تخصص العلاج الإشعاعي من القاهرة ومختلف الجامعات ومستشفى ٥٧٣٥٧. تتميز الوحدة بالمستشفى بتجهيزها بأحدث التكنولوچيا الطبية في مجال العلاج الإشعاعي حيث تضم الوحدة جهاز Elekta Model Synergy Platform تقنية IMRT ثلاثي الأبعاد متعدد الشدة. وأعلنت المستشفى عن استعدادها لاستقبال جميع منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل فقط بخطاب الإحالة وتقدم الخدمة مجانية بدون مساهمات. وتتشرف المستشفى باستقبال جميع الحالات من خارج المنظومة بأسعار لائحة هيئة الرعاية الصحية. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 110,319

تعافي 100,847

وفيات 6,429

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