شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: تلقينا 96 ألفا و454 طلب تصالح بـ454 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 96 ألفا و454 طلبا للتصالح في مخالفات البناء، بقيمة 454 مليون و323 ألف جنيه.

وأوضح المحافظ أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكداً أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.