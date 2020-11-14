شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية» تكشف تفاصيل قانون الجمارك الجديد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الشحات غتوري، وكيل أول وزارة المالية ورئيس المكتب الفني لمصلحة الجمارك، إن قانون الجمارك الجديد يتضمن تيسيرات للمتعاملين مع الجمارك.
وأضاف غتوري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون الجديد يتضمن سرعة الإفراج عن البضائع وتيسير الإجراءات حتى لا يكون هناك حالة من التكدس في الموانئ.
وأوضح أنه سيتم طبقا لقانون الجمارك الجديد إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.
وأوضح أن القانون الجديد تضمن مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التي قررتها قوانين أخرى سارية منعًا للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من القوانين التي تقرر إعفاءات جمركية.
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