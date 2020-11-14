شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري: وصول وحدات من القوات الجوية وعناصر من الصاعقة إلى السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، السبت، وصول وحدات من القوات الجوية وعناصر من قوات الصاعقة إلى السودان للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة.

وقال المتحدث العسكري، في بيان على حسابه بـ«فيسبوك»: «وصلت إلى قاعدة مروى الجوية بجمهورية السودان الشقيقة وحدات من القوات الجوية وعناصر من قوات الصاعقة المصرية للمشاركة في تنفيذ التدريب الجوي المصري السوداني المشترك نسور النيل- 1».

وأشار البيان إلى أن هذا التدريب «يتم لأول مرة بين البلدين الشقيقين ويستمر حتى السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، والذى يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة».

وأوضح أنه «من المقرر أن يشهد التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها تخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة بين القوات الجوية المصرية والسودانية، وقيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بالتدريب على تنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية على الأهداف موضوع التدريب، وتدريب قوات الصاعقة على أعمال البحث والإنقاذ القتالي».

وأشار إلى أن التدريب يتضمن تنفيذ العديد من المحاضرات النظرية والعملية والتي تساهم في توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين الجانبين.

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