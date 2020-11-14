وزير الإعلام يوزع جوائز مبادرة "تنمية" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، إن الوزارة تعمل على دعم التنمية المستدامة، والتي جاءت على إثرها مبادرة تنمية وإقامة مسابقة في هذا الصدد لما لها من أثار إيجابية، مشيرًا إلى استقبال العديد من الأعمال في ظل لجنة تحكيم من عدد من المعنيين.

وقدم هيكل خلال حفل تكريم الفائزين من المشاركين في مبادرة تنمية، الشكر لكل من شركة فواداوفن ومؤسسة مصر الخير، التي مثلها الدكتور علي جمعة، كما شكر لجنة التحكيم التي قيمت الأعمال تطوعًا.

وقالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه لا تنمية إلا بشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، ووجهت الشكر أيضًا للجنة التحكيم.

وقال أشرف صبحي، وزير الرياضة إن الشباب شريحة مهمة في المجتمع، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من إسهامات الشباب في رؤية مصر 2030 لتحقيق انطلاقة وقفزة غير مسبوقة بالمجتمع المصري.

وأكد الوزير أن خطابات رئيس الجمهورية لم تخلو من التركيز على أهمية دور الشباب، موضحًا أن السبيل هم السبيل الوحيد لتحقيقه روية 2030 كونهم الفئة الأسرع مواكبة لوسائل التطور والتكنولوجيا.

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وحضر كل من علي جمعة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والكاتبة لميس جابر عضو مجلس النواب".

وتم إطلاق مبادرة تنمية من قبل وزارة الدولة للإعلام، في 21 سيبتمبر الماضي بالتزامن مع اليوم العالمي للسلام، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة ووزارة الشباب والرياضة، حيث تهدف المبادرة إلى التوعية بماهية التنمية المستدامة للشباب والإعلاميين مع الترويج للجهود المبذولة من جانب الجهات الحكومية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وتشمل أهداف مبادرة "تنمية" التوعية بماهية التنمية المستدامة للمواطن المصري وكيف تؤثر عليه ويؤثر عليها، وخلق حوار مجتمعي حول التنمية المستدامة ورؤية مصر، وكيفية إشراك المجتمع ككل في تحقيقها، ودمج الشباب في عملية تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وتهدف المبادرة إلى التوعية والتدريب للإعلام المصري على أهمية التنمية المستدامة مع التشجيع على التغطية الإعلامية الجيدة للإنجازات الدولة، وإبراز الإنجازات الحالية في تحقيق الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة والترويج لها بشكل تفاعلي.

وتسلط المرحلة الأولى من المبادرة الضوء على إنجازات وجهود المتقدمين في مجال التنمية المستدامة.