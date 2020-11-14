وزيرة البيئة: الشباب هم الركيزة والمحور الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الشباب هو الركيزة والمحور الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفة: "نعمل على خلق جيل واع بالمفاهيم البيئية".

وأضافت وزيرة البيئة، خلال كلمتها في حفل توزيع جوائز مسابقة مبادرة "تنمية"، أن وزارة البيئة تعمل في أكثر من محور رئيسي، منها تحسين جودة الحياة والحفاظ على الموارد الطبيعية، والحد من التلوث.

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وتابعت ياسمين فؤاد، أنه تم التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لفتح المحميات الطبيعية أمام الشباب لتنفيذ كل الفعاليات والأنشطة الشبابية؛ لخلق جيل يستوعب معظم القضايا البيئية المختلفة.

ووجّهت وزيرة البيئة الشكر للشباب الفائز بمبادرة تنمية، والتي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي.

جاء ذلك خلال فعاليات حفل توزيع جوائز مسابقة مبادرة "تنمية" التى أطلقتها وزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع وزارات التخطيط والبيئة والشباب والرياضة بهدف التوعية بأهداف وجهود التنمية المستدامة وتسليط الضوء على المشروعات والمبادرات التي تبذل في هذا الاتجاه.