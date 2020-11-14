قوات الدفاع الشعبي تنفذ تـدريبًا عمليًا لمواجهة الأزمات في البحيرة والبحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مشاركة الأجهـــزة التنفيذية للدولة بجميع محافظات الجمهورية، في مجابهة الأزمات والكوارث، وتنسيق الإجراءات المتخذة لمجابهة أزمة فيروس كورونا، والحد من أخطار السيول والأمطار المتوقعة بالمحافظات، نفذت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظتي البحيرة والبحر الأحمر، التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بنطاق المحافظتين خلال الشهر الجاري.

واشتملت مراحل التدريب على عرض تقارير مديري الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظتين، بالتعاون مع المستشارين العسكريين لمجابهة الأزمات والكوارث التي من الممكن أن تتعرض إليها المحافظة، كما تم فرض بعض السيناريوهات والمواقف الطارئة لإدارة أزمة أو كارثة وإيجاد أفضل الحلول للحد من الآثار الناتجة عنها، بإنشاء معسكرات الإيواء العاجلة بالتعاون مع مديريتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين.

وفي ذات السياق تم اختبار الكفاءة الفنية للمركبات والمعدات الهندسية ومعدات الإغاثة من خلال تنفيذ اصطفاف لجميع المركبات والمعدات الهندسية التابعة لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين، والتفتيش عليها مع تنفيذ طابور سير لمسافة (10كم) لجميع المركبات والمعدات للوقوف على الكفاءة الفنية لها، ومدى جاهزيتها للعمل في جميع الأوقات، كما اشتمل التدريب المشترك على تنفيذ بيان عملي لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوي داخل المحافظة، والمؤمن بواسطة قوات الحراسات المشددة بوزارة الداخلية.

وفي نهاية المشروع بالمحافظتين، تم تكريم عددٍ من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة مصرنا الغالية، كما أطلق محافظ البحيرة أسماء ثلاثة من الشهداء على 3 مدارس بالمحافظة.