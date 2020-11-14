ضبط صاحب مكتبة حولها ورشة لتزوير الأوراق الرسمية في البحر الأحمر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى ضبط صاحب مكتبه حولها ورشة لتزوير المحررات الرسمية الخاصة بالجهات الحكومية مقابل مبالغ مالية وبيعها للمواطنين فى البحر الأحمر.

بدأت تفاصيل الواقعة بتقديم مالك مؤسسة للتوريدات العمومي دائرة القسم، بعض الأوراق والمستندات؛ سجل تجاري، أوراق تأمينات، نموذج 9 حجز ضرائب، إيصال كهرباء لشركة توريدات مستلزمات فندقية، للحصول على قرض بقيمة 500 ألف جنيه من بنك إلا أن الإجراءات توقفت ولدى فحص أوراق السجل التجاري تبين عدم صحتها وحال حضوره للبنك والاستعلام منه عن مصدر تلك الأوراق قام بخطفها ومحاولة تمزيقها وعلى الفور تم الاتصال بالنجدة.

بمواجهته أمام مفتشي قطاع الأمن العام، اعترف بالواقعة مضيفا بتحصله على المستندات المزورة المضبوطة من مالك مكتبة، 37 سنة مقابل مبلغ مالي.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الأخير بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن البحر الأحمر أسفرت عن ضبطه بالمكتبة.

وبتفتيش المكتبة عثر على أوراق ممهورة بأختام مقلدة منسوبة على خلاف الحقيقة لنيابة الغردقة لشئون الأسرة، مستشفى خاصة، مصلحة الضرائب، وزارة التموين والتجارة الداخلية، مصلحة الشهر العقاري، جهاز كمبيوتر وطابعة ألوان و سكانر.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمستندات المضبوطة بالمكتبة لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية واستخدامه جهاز الكمبيوتر المضبوط في التزوير.

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتكثيف الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وبخاصة مكافحة جرائم التزوير ما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد القومي للبلاد وفى اطار خطة قطاع الامن العام في هذا الشأن.