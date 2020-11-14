تنفيذ 249 حكمًا قضائيًا وضبط 10 قضايا تهريب في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ. و أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 10 قضايا تهريب، أبرزها؛ عقاقير طبية، مستحضرات تجميل، بضائع أجنبية الصنع، 43 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، 1214 مخالفة مرورية متنوعة، قضيتين هجرة غير شرعية، تزوير إقامة، بالاضافة إلى تنفيذ 249 حكمًا قضائيًا متنوع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

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