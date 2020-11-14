الإدارية العليا تنظر ٢٤ طعنًا على انتخابات مجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

تلقت المحكمة الإدارية، عددًا جديدًا من الطعون علي المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، والتي كان البعض منها محال من محاكم القضاء الإداري بالمحافظات، لعدم الاختصاص، والقضاء بالإحالة للمحكمة الإدارية العليا، فيما عدا طعن واحد فقط بشأن المرحلة الأولى ومحال من القضاء الإداري بمحافظة الفيوم.

وتضمنت الطعون ٦ دعاوى محالة من محاكم القضاء الإداري بالفيوم ، وبني سويف ، وأسوان ، و١٦ طعن يطالب بوقف تنفيذ إعلان النتيجة التي صرحت بها الهيئة الوطنية للانتخابات في بعض الدوائر ، فضلًا عن وجود طعنين فقط يطالب أحدهما بوقف فرز الأصوات للناخبين بنظام القوائم في بعض الدوائر، والآخر يطالب بوقف فرز الأصوات بدائرة الخليفة ، ليكون بذلك إجمالي الطعون المنظورة بهذه الجلسة ٢٤ طعن.

يذكر أن هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباتة غير جائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية، وكان البعض منها تضمن الإحالة لعدم الاختصاص إلى محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانوني، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون، بينما قضت برفض بعض الطعون ، كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات .