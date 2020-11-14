مصدر أمني: سماع دوي انفجارات غدًا في السويس بسبب تفريغ خط غاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

قال مصدر أمني، إن شركة غاز طبيعي ستجري أعمال صيانة وإصلاح بخط الغاز "شقير – السويس"، غدا الأحد، موضحًا أنه قد ينجُم عنه حدوث صوت مرتفع حال تفريغ خط الغاز بغرفة بلف "9 شقير" الكائن بمنطقة الأدبية بالسويس.

وأهاب المصدر الأمني - فضل عدم ذكر اسمه - لمصراوي، اليوم السبت، المواطنين بالاطمئنان وعدم القلق نتيجة الصوت الصادر من إصلاح خط الغاز.

ووجه المصدر، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة خلال أعمال الصيانة.