محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
قال مصدر أمني، إن شركة غاز طبيعي ستجري أعمال صيانة وإصلاح بخط الغاز "شقير – السويس"، غدا الأحد، موضحًا أنه قد ينجُم عنه حدوث صوت مرتفع حال تفريغ خط الغاز بغرفة بلف "9 شقير" الكائن بمنطقة الأدبية بالسويس.
وأهاب المصدر الأمني - فضل عدم ذكر اسمه - لمصراوي، اليوم السبت، المواطنين بالاطمئنان وعدم القلق نتيجة الصوت الصادر من إصلاح خط الغاز.
ووجه المصدر، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة خلال أعمال الصيانة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني: سماع دوي انفجارات غدًا في السويس بسبب تفريغ خط غاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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