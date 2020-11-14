شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمناء والآباء والمعلمين يتفقد 5 مدارس بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالعريش عدد ٥ مدارس في إدارة العريش التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة وتقديم الهدايا للأطفال الأيتام. وأكد محمود الكاشف رئيس مجلس الأمناء، أن المجلس قام بزيارة مدارس السمران الابتدائيه و الشهيدة ندى احمد خميس للتعليم الاساسى بنات (الزهور سابقا)، الشهيد الخفير عيد سلامه العبد، صلاح الدين للتعليم الاساسى الدامجه، وال أيوب للتعليم الأساسى. وقام المجلس بتقديم الهدايا الي الطلبة الأيتام والي الطلبة المتفوقين.. موجها الشكر لادارت المدارس التي زارها لانتظام العملية التعليمية واتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد. ضم المجلس كلا من محمود الكاشف رئيس المجلس، اشرف الشوربجى عضو المجلس وفاطمة نصار، رئيس لجنة المشاركة المجتمعية بالمجلس. زيارة المجلس لمدارس العريش زيارة المجلس لمدارس العريش زيارة المجلس لمدارس العريش الوضع في مصر Advertisements

اصابات 110,319

تعافي 100,847

وفيات 6,429

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