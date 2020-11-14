شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يعلن عن الكشف عن المرضى بالمجان بالعريش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور مسعد زايد زيدان، رئيس قسم الباطنة في مستشفي العريش العام، عن توقيع الكشف الطبي على المواطنين غير القادرين في عيادته بالعريش مجانا.
وأكد زيدان، أن ذلك يأتي تخفيفا عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها المحافظة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقد اعرب أهالي العريش عن عظيم الشكر والتقدير والامتنان للدكتور مسعد علي تلك المبادرة، مطالبين باقي الأطباء بالحذو حذوه وتوقيع الكشف الطبي على الغير قادرين مجانا.
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