شكرا لقرائتكم خبر عن دير الرزيقات بالأقصر يحتفل بمولد «مارجرجس» وسط إجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طاف عدد محدود من الشمامسة بالدفوف والترانيم ساحة دير الرزيقات بمحافظة الأقصر، وسط إجراءات احترازية، لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وواصل الأقباط التوافد على دير مار جرجس بجبل الرزيقات غرب محافظة الأقصر، اليوم السبت، تزامناً مع ذكري تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مار جرجس الروماني بمدينة اللد في فلسطين، والتى تنتهي في 16 نوفمبر الجاري. وترأس صلوات القداسات والدورة أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على أحتفالات الدير، الأنبا هدرا مطران أسوان، الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، الأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

ووضعت مديرية أمن الأقصر بناء على تعليمات اللواء عصام يسن مدير الأمن واللواء أشرف منير حكمدار المديرية، خطة أمنية محكمة لتأمين الاحتفالات وانتشارا موسعاً لقوات الأمن المركزي والأمن العام وخبراء المفرقعات بكافة أنحاء الدير والطرق الرئيسية وتركيب بوابات إليكترونية على مداخل ومخارج الدير للكشف عن الأسلحة والمعادن ومنع دخول السيارات للدير.

ومن جانبه، أعلن الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، أنه تقرر عدم وجود خيام أو محلات داخل الدير نهائياً، مع أقامة قداسات يومية طوال فترة الإحتفال والتى تنتهي في يوم 16 نوفمبر مع الأخذ في الاعتبار تطبيق كافة الإجراءات الأحترازية وأرتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل الدير.