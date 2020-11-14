شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يناقش إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بنطاق المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، بالدكتور علاء الحبشي رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة المنوفية، والوفد المرافق له ، وذلك لمناقشة مقترح الإشتراطات البنائية العامة التي سيتم تطبيقها بالمحافظة، في إطار إعداد الاشتراطات البنائية والتخطيطية لمدن المحافظة وذلك لضبط العمران وتميز السمات بكل مدينة من خلال التنسيق بين الجهات المعنية.

وخلال الإجتماع تم استعراض مقترح وتفاصيل الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي سيتم تطبيقها بنطاق المحافظة ، وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء بالاضافة إلى بعض الاشتراطات والمعايير الخاصة والتي تهدف الي ضبط منظومة العمران المكدسة والمزدحمة بالسكان ، بما يسهل من الحركة المرورية وإزالة جميع التشوهات العمرانية التي تسببت في التأثير الشديد علي المرافق العامة.

وأكد محافظ المنوفية علي ضرورة رفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص والتخطيط العمراني بالمحافظة وتدريب كوادر بشرية جديدة بتلك الإدارات ، وإستخدام أنظمة تكنولوجية وعلمية حديثة من أجل الإرتقاء بمستوى العمران داخل المحافظة.