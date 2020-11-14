شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل الكويت في زيارة حاملاً رسالة من السيسي للشيخ نواف الصباح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل وزير الخارجية سامح شكري، إلى الكويت، حاملاً رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وكان علي رأس مستقبليه ونظيره الكويتي الشيخ د. أحمد الناصر.

ومن المقرر أن يبحث شكري العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر والكويت، وكذلك عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المباحثات الدائرة بين الفرقاء الليبيين، والملف السوري واليمني وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.