شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يتابع تطعيم المواطنين بلقاح الإنفلونزا الموسمي رباعي التكافؤ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تطعيم المواطنين بلقاح الإنفلوانزا الموسمية «vaxigrib» رباعي التكافؤ، وذلك بمكتب صحة ثان الزقازيق، ضمن خطة الدولة الوقائية، لمواجهة فيروسات الإنفلونزا الموسمية كأحد الإجراءات الوقائية والإحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-١٩».

اطمأن وكيل الوزارة على إنتظام سير العمل، وشدد على إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، ووجه مدير الإدارة الصحية بالزقازيق، بتوفير أكثر من فرقة طبية أو منفذ في حالة الإقبال المتزايد من المواطنين على التطعيم بلقاح الانفلونزا.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن لقاح الانفلونزا متوفر في عدد ١١ مكتب صحة بالإدارات الصحية بالمحافظة، وهم «الزقازيق، القنايات، ديرب، بلبيس العاشر، أبوحماد، أبوكبير، كفر صقر، الحسينية، منيا القمح، فاقوس»، لتطعيم من يرغب من المواطنين بالمحافظة.

وأشار إلى أن التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ سيتم داخل مكاتب الصحة فقط من خلال الفرق الطبية بها، ولا يسمح بأخذ التطعيم خارج المكتب، وأن المصل الجديد يواكب التحويرات الجديدة للفيروس، مؤكداً بأنه آمن، وخاضع لكافة أنواع الإختبارات التي تضمن سلامته على الجمهور، ويتم التطعيم لمن يرغب من المواطنين بداية من عمر ٦ شهور فأكثر، وخاصة فئات الأطفال الأكثر عرضه، وكبار السن، والمصابين بأمراض مزمنة «تنفسية، قلب، سكر، أمراض مناعة، ..إلخ»، والسيدات الحوامل، بعد إستيفاء البيانات الشخصية للمتطعم وملئ إستمارة قبل التطعيم بالنماذج المخصصة لذلك.

ووجه «مسعود» مع الأخذ في الإعتبار بضرورة إتباع بعض التعليمات قبل التطعيم منها تأجيل تطعيم الأشخاص المصابون بحمي شديدة، ومنع التطعيم لمن له تاريخ سابق للإصابة بتفاعل الحساسية المفرطة لأي من مكونات الطعم ( البيض- فورمالدهيد- نيوميسين- اكتوكسينول_٩)، وفي حالة تطعيم السيدات الحوامل يتم مراجعة للطبيب المعالج، وأن التطعيم يبدأ من سن ٦ شهور فأكثر جرعة كاملة من اللقاح، أما الأطفال الأقل من ٩ سنوات الذين لم يتلقوا أي جرعات من لقاح الإنفلونزا الموسمية بسنوات سابقة يتم إعطائهم جرعتين كاملتان يفصل بينهم مده لا تقل عن ٤ أسابيع، على أن يكون مكان التطعيم بالنسبة للأطفال الرضع في العضلة الأمامية للفخذ، أما للكبار فيكون بالعضلة الدالة بالذراع أو تحت الجلد، ولا يتم إعطاء لقاح الإنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ في الوريد تحت أي ظرف، مؤكدا على إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء التطعيم، وأنه تم التأكيد على تكثيف التوعية اللازمة لتشجيع المواطنين لتلقي التطعيم في إطار وقاية صحة المواطنين بالمحافظة من مرض الإنفلونزا الموسمية.

Advertisements