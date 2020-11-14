شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الفلكية»: زلزال يضرب القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور محمد جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت اليوم السبت الموافق 14/11/2020 هزه ارضية في شرق القاهرة. وقال القاضي، أن الزلزال وقع الساعة 4 و25 دقيقة مساء بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر . ووصل للمعهد بعض المعلومات والتى تفيد شعور بعض المواطنين بهذه الهزة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 110,319

تعافي 100,847

وفيات 6,429

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