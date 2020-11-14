شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يجتمع مع الشركات المنفذة للمشروعات ويطالب بتسريع معدلات الأداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، اجتماعا مع عدد من الشركات المنفذة للمشروعات للوقوف على آخر تطورات العمل داخل عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي تتم بنطاق المحافظة .

واستعرض المحافظ مع الحضور معدلات التنفيذ الأخيرة في كافة المشروعات الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت وعلى درجة كبيرة من الكفاءة، لافتا إلى تقديم كافة الدعم لجهاز المشروعات بالمحافظة لإنجاز المشروعات التنموية والخدمية التي تساهم في الارتقاء بحياة المواطنين.

وأكد المحافظ أن بورسعيد تشهد معدلات كبيرة من التنمية في كافة القطاعات، في إطار الخطة الشاملة التي تشهدها المحافظة مؤخرا، والتى تهدف في المقام الأول لتحقيق الصالح العام للمواطنين، وتحسين جودة الحياة.