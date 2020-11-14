شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمصنع تدوير القمامة غرب بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السبت، اجتماعا لمتابعة سير العمل بمصنع تدوير القمامة غرب بورسعيد. واستعرض المحافظ آخر مستجدات العمل داخل المصنع، ومتابعة أعمال المصنع في استلام كميات القمامة، مشددا على أهمية انتظام العمل وسرعة إعادة تدوير مخلفات القمامة بشكل صحى. وتبلغ تكلفة المصنع 65 مليونًا لاستيعاب 550 طنًا من القمامة في اليوم الواحد وينتج من خلال ثلاثة خطوط إنتاج، وهى «خط للمخلفات الصلبة، وخط للسائلة، وخط لإنتاج الوقود البديل. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 110,319

تعافي 100,847

وفيات 6,429

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