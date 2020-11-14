شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتابع أعمال إنشاء مراكز تجميع الألبان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أعمال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان طبقًا للمواصفات القياسية، لتواكب المعايير الدولية، وتمويل وإقراض أصحاب مراكز تجميع الألبان ضمن مبادرة البنك المركزى 5% للإنشاء والتطوير، وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير مراكز تجميع الألبان.

وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه ولأول مرة يصدر قرارا وزاريا بتنظيم تراخيص مراكز تجميع الألبان طبقًا للمواصفات القياسية، موضحًا أنه تم إدراج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزى 5%، كما تم التنسيق بين وزارة الزراعة والبنك المركزى المصرى لاستثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشكل القانونى للتمويل والإقراض، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتصنيع معدات تجميع الألبان محليا.

وأضاف سليمان أن وزير الزراعة وافق على إنشاء 10 مراكز تجميع ألبان جديدة تابعة للوزارة نموذجية طبقاً للمواصفات القياسية في المناطق والمحافظات التي يتمركز فيها صغار مربي الماشية ومنتجى الألبان وتفتقر إلى هذا النوع من النشاط، خاصة أن مراكز تجميع الألبان تعتبر بمثابة المنافذ التسويقية لصغار المربين.

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن إنشاء مراكز تجميع الألبان يهدف لضمان الحصول على ألبان ذات جودة عالية تناسب الاستهلاك الطازج والتصنيع والتصدير، مشيرًا إلى أن مراكز الوزارة سوف تكون نموذجا يحتذى للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات تجميع الألبان والاستفادة من مبادرة البنك المركزي.

وأكد «سليمان» أن تطوير مراكز تجميع الألبان يتبعه الاهتمام بالرعاية والنواحى الصحية للحيوانات وطريقة الحلب وصحة الحيوانات وسرعة نقل الألبان من أماكن الحلب إلى مراكز تجميع الألبان في وسائل مخصصة لذلك، وكذلك الحصول على ألبان عالية الجودة، موضحا أن وزارة الزراعة تسعى حاليا لإنشاء وتطوير مركز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية وتشجيع المواطنين على الاستفادة من القروض الميسرة لهذا النشاط، كما أن وزير الزراعة قام مؤخرا بزيارة مراكز تجميع الألبان بمحافظة الغربية.

بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية (المؤشر) 100.9 نقاط في أكتوبر 2020، أي بزيادة قدرها 3.0 نقاط (أو 3.1 في المائة) عن مستواه المسجّل في سبتمبر وأعلى بمقدار 5.7 نقاط (أو 6.0 في المائة) عن قيمته المسجّلة قبل سنة من الآن.

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وسجّلت قيمة المؤشّر في أكتوبر، وهي الأعلى منذ يناير 2020، زيادة للشهر الخامس على التوالي، وكان ارتفاع أسعار السكر والألبان والحبوب والزيوت النباتية السبب في ارتفاع قيمة المؤشر مؤخرًا، في حين انخفض المؤشر الفرعي لأسعار اللحوم بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي.