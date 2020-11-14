شكرا لقرائتكم خبر عن «الرعاية الصحية»تعلن بدء فعاليات اليوم الأول لمبادرة «سكرك موترك؟.. في إيدك تسيطر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بدء فعاليات اليوم الأول لمبادرة (سكرك موترك؟ في إيدك تسيطر) لجميع منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد داخل مستشفى الزهور التابعة للهيئة ببورسعيد بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري والذي تحييه منظمة الصحة العالمية يوم 14 نوفمبر من كل عام، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور عادل تعيلب مدير فرع الهيئة ببورسعيد، ولفيف من الأطباء العاملين بمستشفيات الهيئة ببورسعيد.

وأشارت د. روفانا على، المشرف العام على تسويق الخدمات والسياحة العلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية،إلى أنه بدأت اليوم فعاليات مبادرة (سكرك موترك؟ في إيدك تسيطر) بالأماكن المخصصة للمبادرة داخل مستشفى الزهور ببورسعيد، وكذلك تستمر فعاليات المبادرة غدًا ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠ بالأماكن المخصصة لها داخل مستشفى السلام التابعة للهيئة أيضًا ببورسعيد.

وأوضحت د. روفانا على، أن فعاليات المبادرة بمستشفى الزهور بورسعيد اليوم ١٤ نوفمبر ٢٠٢٠ تشمل تقديم الخدمات التثقيفية والتوعوية لجميع الحاضرين في فعاليات المبادرة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد عن مرض السكري وكيفية تجنب مضاعفاته والطرق الأنسب لعلاجه حسب أحدث التوصيات العالمية، وذلك من خلال فريق الصيدلة الإكلينيكية العاملين بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وتابعت أنه يختص فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة ببورسعيد بالتوعية بكيفية تعامل مريض القلب مع مرض السكري، فيما يختص فريق مستشفى الرمد التخصصي بالتوعية بكيفية تجنب مضاعفات مرض السكري على شبكية العين، ويختص فريق مستشفى النساء والولادة التخصصي بالتوعية بكيفية التعامل مع سكري الحمل، وكذلك يختص فريق مستشفى المبرة بتوعية مرضى السكري بكيفية الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما يختص فريق مستشفى التضامن بالتوعية بكيفية تجنب مضاعفات مرض السكري على الكُلى.

وأضافت د. روفانا على، كما أن فعاليات مبادرة (سكرك موترك؟ في إيدك تسيطر)، تشمل اليوم أيضًا تقديم بعض خدمات المتابعة الطبية لمنتفعي المنظومة الجديدة وذلك بإجراء تحليل سكر عشوائي لجميع حاضري الفعالية من المنتفعين، بالإضافة إلى قياس مستوى الضغط والكشف مع طبيب غدد صماء، وكذلك إجراء فحص قاع العين في حالة نتائج تحاليل السكري ذات الخطورة العالية بواسطة جهاز الأشعة المقطعية على العين OCT، وذلك بالتعاون مع شركات متخصصة في الأجهزة الطبية والصناعات الدوائية.

هذا، وأكد د. أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، اهتمام الهيئة بإطلاق مبادرات صحية توعوية وتثقيفية ومتابعة طبية دورية على أرض الواقع بمحافظة بورسعيد أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك بالتعاون بين جميع مستشفيات الهيئة في إطار التزامها بتوفير كافة الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة سواء التشخيصية أو العلاجية من خلال تلك المنشآت الصحية لجميع منتفعي المنظومة الجديدة على أعلى مستوى من التميز ووفقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك وصولًا بمنشآت هيئة الرعاية الصحية إلى أن تكون (قبلة الطب في مصر).

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