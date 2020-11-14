شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مسابقة الأزهر للقرآن الكريم في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انطلقت فعاليات مسابقة الأزهر الشريف للقرآن الكريم السنوية، اليوم السبت، لطلاب المعاهد الأزهرية على مستوى محافظة الوادي الجديد. وقال الشيخ مختار بلال، مدير عام شؤون القرآن الكريم بالمنطقة الازهرية بالوادي الجديد، إن المسابقة ينفذها الأزهر الشريف على مستوى الجمهورية لطلاب المعاهد الأزهرية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتنهي فعاليات المسابقة على مستوى المعاهد الأزهرية في جميع مراكز المحافظة الخمسة وقراها، يوم الجمعة المقبل. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,319

تعافي 100,847

وفيات 6,429

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