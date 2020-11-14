شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة هالة السعيد بنزلة برد حادة تمنعها من المشاركة في إعلان جوائز مبادرة تنمية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام إن نزلة برد حادة أصيبت بها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتي منعتها من المشاركة في إعلان جوائز مبادرة «تنمية» التي أطلقتها وزارة الدولة للإعلام بالتعاون مع وزارات التخطيط والبيئة والشباب والرياضة بهدف التوعية بأهداف وجهود التنمية المستدامة وتسليط الضوء على المشروعات والمبادرات التي تبذل في هذا الاتجاه.
وشارك في الحفل التي ينعقد الان في مقر وزارة الاعلام كل من وزراء الإعلام والبيئة والشباب والرياضة وسفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة ومجموعة من الشخصيات العامة والخبراء والإعلاميين والصحفيين.
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