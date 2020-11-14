شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأحد: أمطار وانخفاض درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً السبت طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد .

والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء.

ويتوقع الخبراء أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة ( 40 % تقريباً )، ومتوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري ( 50 % تقريباً )، متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق ( السلوم – سيدي براني- مطروح- الإسكندرية – رشيد – دمياط – بورسعيد – العريش ) ( 70 % تقريباً ).

وهناك شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة والوجه البحري.

والرياح نشطة على شمال الصعيد، وعلى السواحل الغربية والبحر الأحمر وخليج السويس مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «23- 16»، الإسكندرية «22 – 17»، قنا «27- 14»، الأقصر «28– 15»، أسوان «28– 15» .