شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة مصرية تكشف أسبقية الفراعنة في استخدام «شجرة الصفصاف» للعلاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل الباحث محمود صابر محمود رجب، مرشد سياحي للغة الروسية بالبحر الأحمر، على درجة الماجستير بإمتياز مع توصية بالتبادل بين الجامعات في رسالته المقدمة لنيل درجة الماجستير عن أهمية «شجرة الصفصاف» في مصر القديمة دراسة حضارية لغوية دينية.

وشارك في المناقشة عضوية الدكتور خالد محمد عبدالفتاح الطلي، وكيل كلية الآداب جامعة كفر الشيخ، رئيسا، والدكتور منى أبوالمعاطي، أستاذ الآثار بجامعة القاهره عضوا.

وتضمن الفصل الاول الحديث عن «شجر الصفصاف» وأنواعها وخصائصها وتسمية الشجرة في اللغة المصرية القديمة وأقدم ذكر للصفصاف في مصر القديمة.

واتصمن الفصل الثاني عن «شجرة الصفصاف» وعلاقتها بالمعبودات الكبرى في مصر القديمة مثل المعبود اتوم وحورس وسوبك.

والفصل الثالث كان عن تقديس المصري القديم معبودة تسمى المعبوده«trty» وهي ممثلة في شجرة الصفصاف مقر عبادتها في منطقة البرشا في صعيد مصر اثبتنا من ضمن نتائج الدراسة تقديس المصري القديم هذه المعبودة وعن اعياد كانت تقام للاحتفال باقامة شجرة الصفصاف لمعبودات مختلفة على مدار السنة المصرية القديمة ومنها عيدان في فصل البرت هو فصل الفيضان وثلاث اعياد في فصل الانبات وعيدان في فصل الحصاد.

وتطرقت الدراسة لزراعة شجر الصفصاف في المنازل استشهادا ببعض الوثائق التي ذكرت في بعض مقابر البر الغربي في الأقصر وزراعة الصفصاف في المعابد الجنائزية في طيبة وفي بعض المعابد المصرية الأخرى في هليوبوليس والفيوم والأقصر وادفو وكوم امبو.

وشملت الرسالة فصل كامل عن استخدام «شجر الصفصاف» طبيًا واستخدام بعض أجزاء الصفصاف مثل الأوراق أو الافرع أو اللحاء والثمار والبذور في العلاج المصري القديم واكتشاف خصائص الصفصاف وحاليا العلم الحديث أثبت أن الصفصاف يوجد في أوراق حمض السالين الذي يستخدم في صناعة بعض مستحضرات طبية من ضمنها الاسبرين وان مصر القديمة عرفت ما لهذا الشجرة من مميزات جعلته يستخدمها في وصفات طبيعيه ذكرت في العديد من البرديات الطبية في حالات يعالج فيها بعض الجروح والالتهابات وتلطيف الاوعية الدموية ووظيفة ورق الصفصاف يستخدم في خفض درجة الحرارة وعلاج التهاب وتخفيض وخفض الالام وخفض الالام.

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وتوصلت الدراسة لبعض النتائج منها إثبات تقديس المصري القديم للمعبودة «tr.ty» والى علاقة شجر الصفصاف ببعض المعبودات الكبرى ومن اهم النتائج اثبات ان شجر الصفصاف لعب الدور مهم في العقيدة المصرية القديمة في انها كانت تلعب نفس دور التل الازلي اللي ظهر عليه المعبود الخالق في وان المعبود الخالق «اتوم» ظهر اول ما ظهر أعلى «شجرة الصفصاف».