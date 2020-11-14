شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي 6 أكتوبر يطالبون بكوبري مشاة كهربائي بعد تكرار حوادث السير أمام «مول العرب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب عدد من سكان مدينة 6 أكتوبر، جهاز المدينة بضرورة إلزام الشركة الملكة لـ«مول العرب، بسرعة إنشاء كوبري مشاة كهربائي أمام المول، لتقليل حوادث السير التي أصبحت تحدث بشكل مستمر لزوار ورواد المول الذين يأتون من مختلف أحياء القاهرة الكبرى وبعض المحافظات الأخرى، والذين يستخدمون المواصلات العامة أثناء زيارتهم للمول، وأن يكون هذا الكوبري مماثل لكوبري المشاة الذي تم إنشاءه أمام مول»هايبر وان«بمدينة الشيخ زايد.

أكد المهندس صقر عبدالرحيم سالمان، من سكان مدينة 6 أكتوبر، أن عدد ورواد مول العرب من الزوار والعاملين به، الذين يأتون إليه يومياً يتخطي حاجز 20 الآف شخص، وأن أكثر من 75% منهم يستخدمون المواصلات العامة، وأن هؤلاء إن جاءوا من خارج مدينة 6 أكتوبر فإنهم لا يتعرضون لأي مشاكل في مرحلة الوصول، لأن سيارات الأجــــــــــــــــــــرة والأتوبيسات العامة تقف لنزولهم أمام بوابة المشاة مباشرة، لكن إن كان الزوار من ساكني مدينة 6 أكتوبر، فإنهم يضطرون للنزول في الجهة المقابلة للمول، وبالتالي يكون هؤلاء مجبرين على عبور المحور المركزي باتجاهيه، وكذلك الزوار من خارج مدينة أكتوبر يضطرون لعبور المحور المركزي في مرحلة المغادرة، لاستقال السيارات القادمة من أكتوبر بإتجاه القاهرة والجيزة، لذا فإن حوادث السير لهؤلاء وبخاصة السيدات تحدث بشكل يومي، ونطالب المهندس شريف الشربيني بضرورة إلزام الشركة المالكة بضرورة إنشاء هذا الكوبري حماية لأرواح الناس.

من جانبه قال المهندس عبدالعزيز زهران، أن المنطقة الواقعة أمام مول العرب تسببت في وقوع حوادث لا حصر لها، وبخاصة بعد إنشاء دوران للسيارات القادمة من وصلة طريق دهشور المؤدية لطريق مصر- الاسكندرية الصحراوي، وأيضا للسيارات القادمة من محور حمال عبدالناصر بإتجاه القاهرة والجيزة، مشيرا إلى أنه رغم وجود عدد من المطبات الصناعية في هذه المنطقة إلا أنها لا تجدي، مما تسبب في وقوع عدد من حوادث السير، كان أخرها لسيدة في العقد الثالث من عمرها وطفلها الرضيع.

وكشف زهران أن عدد من سكان المدينة طالبوا رسمياً ومنذ عامين إدارة «المول» بضرورة إنشاء كوبري مشاة كهربائي أسوة بما تم إنشاءه أمام «هايبر وان» وأيضا أمام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومستشفي دار الفؤاد، لكن إدارة المول لا تستجيب، وأمام ذلك تقدمنا بشكاوي لجهاز مدينة 6 أكتوبر، ومجلس أمناء المدينة، وطالبنا نائب مدينة أكتوبر بضرورة التدخل لحل هذه الكارثة التي تحصد الأرواح، لكن للأسف لا أحد يستجيب، وكأن إدارة هذا «المول»سلطة فوق سلطة جهاز المدينة .

وأضاف أنه من غير المعقول أن تكون إستثمارات هذه الشركة تزيد عن 10 مليارات جنيه، وتكسب يومياً مبالغ طائلة تزيد عن 3 ثلاثة ملايين، وتنشىء كومباوند سكني هو الأغلي في أكتوبر بجوار «المول» ثم ترفض إنشاء هذا الكوبري، لخدمة زبائنها الذين يأتون لمنفعتها، لافتا إلى أنه إذا لم تستجيب هذه الشركة لهذا المطلب الضروري لحياة الناس، فإن هناك عدد من الشباب سوف يدشنون حملة مقاطعة لهذا المركز التجاري المهم .

Advertisements