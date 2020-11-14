شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسوان تزرع 500 شجرة زينة في اليوم البيئي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعه أسوان فاعليات اليوم البيئي بحضور الدكتور مجدي محمد على نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة وحاتم يسري مدير الاداره العامه لرعايه الطلاب المركزيه وسهيلة أحمد مسؤل نشاط الجوالة بالجامعه وذلك بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه.

وقال رئيس الجامعة أنه في إطار التعاون المشترك بين جامعة أسوان وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور اشرف صبحي تقوم الجامعة بتنفيذ العديد من الانشطة الطلابية والشبابية التي تعمل على الاستفادة من طاقات الشباب والعمل على توظيفها في خدمة قضايا المجتمع والبيئة المحيطة.

واضاف الدكتور أحمد غلاب انه يأتي تنفيذ المشروع المجتمعي بالمركز الكشفي بجامعه أسوان من خلال زراعه وتشجير ٥٠٠ شتل من شجر الدادانيا والجهنميات والوينكا والدرانتا لرسم مظهر جمالي والعمل على زياده الرقعه الخضراء بالجامعه والمناطق المحيطة بأسوان .