شكرا لقرائتكم خبر عن «حميدتي» يستقبل وفد دولة جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان صباح اليوم بمقر إقامته وفد دولة جنوب السودان برئاسة حسين عبدالباقي نائب رئيس دولة جنوب السودان .

ويضم الوفد المستشار توت قلواك رئيس لجنة الوساطة الجنوبية وعدد من الوزراء والمسؤولين بجمهورية جنوب السودان .

وقال المستشار توت قلواك خلال مأدبة الافطار التي أقامها النائب الأول على شرف إستقبالهم إن زيارتهم تأتي في إطار الترتيبات الجارية للإحتفال بالسلام غدا بالخرطوم، والذي استضافته جوبا والتي توجت بالتوقيع على إتفاق السلام في الثالث من أكتوبر الماضي .

وأشاد قلواك بجهود النائب الأول بالتأسيس للسلام بالجنوب ودعمه واهتمامه مع الحكومة وكل الاطراف الموقعة على إتفاق السلام مؤكدا ان ذلك يعتبر إنجازا كبيرا للسودان ولكل المتأثرين في معسكرات النزوح بالنيل الازرق ودارفور وجنوب كردفان وغيرها.

وقال إن دولة جنوب السودان تسعى إلى علاقات متينة واستراتيجية مع السودان، ونحن نناقش مع اخواننا في السودان القضايا الإقتصادية والحريات والتعاون في مجال الغذاء وذلك بهدف تحقيق الرفاه والتقدم للدولتين.

ووجه قلواك الشكر للنائب الأول على حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة منذ وصولهم أمس الخرطوم .

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وكان وفد جنوب السودان قد وصل إلى الخرطوم مساء أمس في إطار المساهمة في الترتيبات الجارية للإحتفال بإستقبال قادة أطراف العملية السلمية الموقعين على إتفاق جوبا لسلام السودان غدا بساحة الحرية بالخرطوم.