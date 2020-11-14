شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم المسيحي وتحديات العصر».. مؤتمر يناقش التعليم الديني الكاثوليكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش مؤتمر التعليم المسيحي في مصر، تحت عنوان «التعليم المسيحي وتحديات العصر»، على مدار يومين،أمس بدير السيدة العذراء للآباء الفرنسيسكان بالمقط في تعاون مشترك بين المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر والمركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية،

بدأ اليوم بالصلاة الافتتاحية وكلمة اللجنة المنظمة من الأب ميلاد شحاتة، مسؤول المركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية. ثم تخلل اليوم عدة كلمات، منها كلمة الدكتور القس وجيه يوسف، الباحث في التراث العربي المسيحي، وكلمة الأستاذ الدكتور لؤي محمود سعيد، مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية. كما احتوى اليوم على لقاء بعنوان «التعليم المسيحي والتحديات الرعوية»، مع نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية ومدير المكتب الإعلامي الكاثوليكي، وأيضًا لقاء «تبادل أدوار»، ومناقشة مع الأب بيشوي رسمي، مدير كلية العلوم الإنسانية واللاهوتية.

وقد حضر المؤتمر كلٌ من الأب شاربل الخوري، مدير معهد التربية الدينية بالإسكندرية، والأخت جوزيفا كرومر، مديرة معهد التربية الدينية بالسكاكيني، والأب فريد كمال الفرنسيسكاني، المدير الأسبق للمعهد الإكليريكي الفرنسيسكاني الشرقي بالجيزة.

وشارك بالحضور الفعال، نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، ونيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومسؤول لجنة التعليم المسيحي بالسينودس البطريركي، والأب أندراوس فهمي، مدير كلية العلوم الإنسانية واللاهوتية بالقاهرة، والعديد من الرهبان والراهبات والعلمانيين الشباب.

يأتي المؤتمر كمبادرة من المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، بمشاركة المركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية، وبمشاركة تنظيمية من كلية العلوم الدينية بالسكاكيني، ومعهد التربية الدينية بأسيوط.

ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية وهي: التعليم المسيحي والتحديات الرعوية، التعليم الديني المسيحي ماهيته ودوره، الرؤية الفلسفية للتعليم المسيحي.