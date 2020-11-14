شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي وجود عجز في كراسات شروط الإعلان الجديد للإسكان الاجتماعي بالبريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن وجود عجز في كراسات شروط الإعلان الجديد للإسكان الاجتماعي بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية،
وقام المركز الإعلامي بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي عجز في كراسات شروط الإعلان الجديد للإسكان الاجتماعي بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
وشدد على توافر كراسات الشروط للمواطنين بكميات كافية بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، مُشيرةً إلى أنه تم بيع أكثر من 160 ألف كراسة شروط حتى الآن، وجارٍ ضخ كميات إضافية منها نظراً للإقبال الكبير على الشراء، مناشدةً جميع المواطنين الراغبين في شراء كراسات الإسكان عدم التزاحم بالمكاتب، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث أن الإعلان ساري حتى 7 ديسمبر القادم، ولا يعتد بأسبقية شراء الكراسات.
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