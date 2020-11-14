شكرا لقرائتكم خبر عن 175 مليون جنيه لتحويل 85 بئرا للعمل بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة الري والموارد المائية، اليوم السبت، تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تشغيل آبار الزراعة والري في الوادي الجديد بنظام الطاقة الشمسية وقال المهندس منصور إبراهيم، وكيل وزارة الري بالوادي الجديد،في تصريحات له، اليوم السبت، إنه تم البدء في تنفيذ تحويل نظام تشغيل الآبار من نظام الديزل والسولار إلى العمل بنظام الطاقة الشمسية لعدد 85 بئرًا زراعية بتكلفة 175 مليون جنيه، على أن ينتهي المشروع في ديسمبر 2021م، وأن الشركة المنفذة للمشروع وعدت بإنهاء المشروع في شهر يونيو المقبل

- صورة أرشيفية

وأوضح أن المشروع ينفذ في 4 مراكز إدارية بواقع 26 بئرًا في منطقة الأربعين جنوب مركز باريس، و39 بئرًا في مركزي الداخلة وبلاط، و20 بئرًا في مركز الفرافرة وأشار إلى أن هذه الآبار الجوفية ستعمل بنظام الطاقة الشمسية والذي يتميز بعدة مميزات أبرزها أن الصيانة لا تبدأ إلا بعد 25 سنة تشغيل، وهناك مميزات أخرى فنية منها الحفاظ على طلمبات الأعماق لفترات طويلة