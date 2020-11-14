شكرا لقرائتكم خبر عن 92 حقلا إرشاديا للقمح والشعير والفول البلدي بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة في الوادى الجديد أنه تم تنفيذ 90 حقلًا إرشاديًا لمحصولي القمح والشعير في مركز الداخلة وأكد في بيان له، اليوم السبت، إنه تم تنفيذ 40 حقلًا إرشاديًا لمحصول القمح بقرى القصر وذلك لأصناف «جيزة – مصر 1 – سدس 12»، وهي تقاوي عالية الإنتاجية، كما تم تنفيذ حقلين إرشاديين لمحصول الفول البلدي في قريتي «بدخلو» و«غرب الموهوب ،كما تم تنفيذ 50 حقلًا إرشاديًا لمحصول الشعير بقرى القصر والقرى التوابع لها،
مشيرا إلى أن تنفيذ الحقول الإرشادية يهدف إلى توعية المزارعين بالطرق السليمة والصحيحة لزراعة المحصول بما يحقق أعلى إنتاجية من معاملات زراعية وعمليات الخدمة والتسميد وتوقيتات الري المناسبة بما يضمن جودة المحصول.
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