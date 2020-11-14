شكرا لقرائتكم خبر عن «نوجوما»: مصر لديها القدرة علي توحيد صفوف أفريقيا والتصدي لمن يريد تدمير القارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في حفل الاستقبال الذي أقامته منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية برئاسة الدكتور حلمي الحديدي، للرئيس الشرفي لدولة ناميبيا، سام نوجوما لمقر المنظمة بالقاهرة.

و عبر فائق عن سعادته لزيارة الزعيم الناميبي للقاهرة والتي تعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين معربا في كلمته عن الدور الذي قام به نجوما من أجل استقلال بلاده وأن مصر من أوائل الدول التي دعمت حركة التحرر (سوابو) من أجل حصول نامبيا علي استقلالها وذلك إبان فترة حكم الزعيم جمال عبد الناصر .

وقال فائق إن مصر تشهد خلال هذه المرحلة اهتماما ٌكبيرا بدول القاره بإعتبار أن إفريقيا هي العمق الاستراتيجي لمصر .

من جانبه، قال ساما نوجوما، رئيس دولة ناميبيا الشرفي، إنه حان الوقت لوحدة الشعوب الإفريقية، ونحن تأخرنا كثيراٌ في توحيد الشعوب ولكن لدي إيمان بأن مصر لديها القدرة علي توحيد صفوف الأمم الأفريقية والتصدي لمن يريد تدمير القارة السمراء .

وعبر الدكتور حلمي الحديدي رئيس المنظمه عن شكره للزعيم الافريقي وتقديره لدور المنظمه التاريخي وحرص علي زيارته مقرها الدائم بالقاهرة وعقد لقاء مع أعضائها .