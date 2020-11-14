16 نوفمبر.. الإدارية العليا تنظر دعوى وقف إعلان نتائج انتخابات مرشحين ببنها وكفر شكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة 16 نوفمبر الجاري، لنظر دعوى أقامها اثنان من المرشحين المستقلين بانتخابات مجلس النواب، بدائرة مركز بنها وكفر شكر في محافظة القليوبية، وهما هشام الجندي، والنائب الحالي جمال كوش، لوقف إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة.

وحملت دعوى الطعن، التي أقامها المحامي ناصر عيسى الفقي، موكلاً عن المرشحين، رقم 9124 لسنة 67 "شق عاجل"، وتختصم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالقليوبية في الدائرة الأولى، ومقرها مركزي بنها وكفر شكر، ورئيس محكمة بنها الابتدائية، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتهم.

طالبت الدعوى بصفة مستعجلة، بوقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة، للمرشحين الفردي، والمحدد إعلانها غداً الأحد، وفى الموضوع بإعادة الانتخابات بالدائرة، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالأتعاب والمصروفات.

استندت الدعوى إلى وجود عوار واضح في العملية الانتخابية، وفق ما جاء في مذكرة الطعن، وعدم مطابقة نتائج الحصر العددي لمحاضر فرز اللجان، والتي حصل عليها مندوبو المرشحين في اللجان الفرعية قبل إعلان النتيجة في اللجنة العامة للدائرة.