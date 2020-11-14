شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يناقش الاشتراطات البنائية الجديدة للمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعاته مع لجنة مراجعة الاشتراطات البنائية للمحافظة وذلك بحضور اعضاء اللجنة ممثلي كلية هندسة بورسعيد جامعة بورسعيد ( قسم التخطيط العمراني) و مديري ادارة التخطيط العمراني و مدير عام مديرية الاسكان و ناقش الاجتماع اعداد الاشتراطات البنائية الجديده و اعتمادها من المجلس الاعلى للتخطيط العمراني بالقاهرة بغرض ضبط العمران داخل محافظات الجمهوريه فيما تم البدء في دراسة الكثافات البنائية و السكانية لكل منطقة على حده و ايضا مناقشة الاقتراحات العلمية التى توصلت اليها اللجنة حتى الان لضبط العمران بالمحافظة الوضع في مصر Advertisements

اصابات 110,319

تعافي 100,847

وفيات 6,429

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ بورسعيد يناقش الاشتراطات البنائية الجديدة للمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.