شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة في «المواجهة».. «العناني» يتحدث عن كواليس أكبر كشف آثري بسقارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف الإعلامية ريهام السهلي الليلة د. خالد العناني وزير السياحة والآثار في برنامج المواجهة بقناة إكسترا نيوز للحديث عن كواليس أكبر كشف آثري بمنطقة سقارة والذي تم الإعلان عنه اليوم في مؤتمر صحفي بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية؛ وسيطرح الوزير خلال اللقاء سيناريوهات توظيف هذا الكشف الضخم في الدعاية للسياحة المصرية عالميا.

ويكشف الوزير أثناء الحوار أخر استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم إلى جانب أهم الحملات الترويجية للسياحة البيئة محليا، وسبل مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

برنامج المواجهة يترأس الكاتب الصحفي عبداللطيف حامد؛ ومن أعداد عبدالمنعم عيسي؛ احمد ربيع؛ طارق عبدالعزيز؛ وتقدمه من السبت إلى الثلاثاء الساعة 10 مساءا الإعلامية ريهام السهلي؛ ومن الأربعاء إلى الجمعة الإعلامية لما جبريل.