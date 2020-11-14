شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع تنفيذ محور الأربعيني البديل لشارع الهرم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الكباري التى تم انشاءها حديثاً بمنطقتى الرماية والمنصورية للوقوف علي كيفيه استغلال محيطها وتجميله ليتماشي مع اعمال التطوير الجارية بمنطقة المتحف المصري الكبير مشيراُ ان المنطقة قد شهدت تحولاً جذرياً حضارياً ومرورياً ولاقت استحسان واشادة من قبل المواطنين لما تم انجازة بها.

كما تابع ميدانياً نسب تنفيذ الاعمال بمحور الاربعيني والذى يربط محور محمد أنور السادات (ترسا) بمحور المنصورية حيث تم الدفع بمعدات ورفعها أعلى العقارات المنزوع ملكيتها والتى تم تعويض أصحابها والمتعارضة مع مسار المشروع وذلك لسرعة إزالتها لاستكمال إنشاء مسار المحور والذي يساهم فى تخفيف الكثافات المرورية ويعد محور بديل حال الاضطرار إلى القيام بأى أعمال غلق لشارع الأهرام أثناء تنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.

وتفقد أعمال توسعة ورصف طريق المريوطية حيث يتم إزالة التعديات على خطوط التنظيم بمسار الطريق وتوسعته ليصل عرضه إلى 28 متر وتحويل المرافق المتعارضة مع الأعمال إضافة الى معاينة الساحات والفراغات المتواجدة بالطريق وأراضى أملاك الدولة لبحث امكانية الاستفادة القصوى منها.

كما تابع أعمال استكمال الممشي الحضاري لترعة المريوطية وكباري المشاه موجها بسرعه الانتهاء من الاعمال وتوقيع الحجز الادارى والغرامات على أي منشأة تقوم بالإعلان بالمخالفة على الأعمدة والحوائط مشيراً أنه جارى إعادة تأهيل جزء من مسار ترعة المريوطية نطاق مركز ومدينة أبو النمرس لاستخدامها في توسعة الطريق ولتحقيق تكامل فى التنسيق العام له.

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يتفقد الكباري الجديدة بالرماية والمنصورية

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يتفقد الكباري الجديدة بالرماية والمنصورية

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يتفقد الكباري الجديدة بالرماية والمنصورية