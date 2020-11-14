شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: لدينا 51758 مبنى والمخالفات 6459 بنسبة 12.47% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا اليوم بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العمل في موقف التصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، ومنظومة العمل الجديدة لإصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها.

وطالب اللواء عادل الغضبان باستمرار منظومة العمل التي ابتكرتها المحافظة لتطوير أداء عملية إصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذه، والتي اشاد بها السيد رئيس الوزارء الدكتور مصطفي مدبولي ووجه بتعميمها بباقي المحافظات في إطار التحول نحو النموذج المميكن لإصدار تراخيص البناء ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي، مشيرا إلى أن ذلك يتم تنفيذه من خلال لجنة مركزية تختص بمراجعة إصدار تراخيص البناء.

مشيرا بانه يتم فور إصدار الترخيص تسليم نسخة منه للجنة المركزية لمتابعة تنفيذ تراخيص البناء، التي تتولى التنفيذ على الأرض، حيث تحقق المنظومة قدراً أكبر من الحوكمة لمنظومة التراخيص.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي عدد المباني بالمحافظة يبلغ 51758 مبنى، وأن عدد المخالفات وصل إلى 6459 مخالفة بنسبة 12،47%، وبلغت الطلبات المقدمة للتصالح 3638 طلبا، وتم إزالة 2421 مخالفة، والمتبقي من المخالفات يصل عدده إلى 4038 مخالفة.