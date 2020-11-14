شكرا لقرائتكم خبر عن سيول على مدينة الحمام ومحافظ مطروح يتابع شفط مياه الأمطار من الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت جهود مركز ومدينة الحمام برئاسة وجيه عبدالرازق بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى برئاسة الدكتور ابراهيم خالد رئيس مجلس ادارة الشركة في سحب وشفط تراكمات مياه الأمطار بمدينه الحمام ،والتى تعرضت منذ صباح اليوم السبت لسقوط الأمطار الغزيرة، والتى أدت إلى تراكم المياه بالشوارع الرئيسية والفرعية والمدخل الرئيسى للمدينه، مع تكثيف جهود سحب المياه خاصة على الطرق الدولى ومدخل المدينة مع تيسير حركة المواصلات الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,319

تعافي 100,847

وفيات 6,429

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