شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر يطلق حملة توعية للوقاية من كورونا في الاسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي و محافظة الاسماعيلية تطلق جمعية الهلال الاحمر المصري اكبر حملة توعية لرفع الوعي لدى الطلاب والمدرسين في المدارس بمحافظة الاسماعيلية بشأن الوقاية من فيروس كورونا وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

تنطلق الحملة في تمام الساعة ٩ صباح غدا الاحد الموافق ١٥ نوفمبر من امام مبنى محافظة الاسماعيلية وتستهدف ٩٩٠ مدرسة بالمحافظة باجمالي عدد طلاب ٣٥٠ الف طالب الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,319

تعافي 100,847

وفيات 6,429

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