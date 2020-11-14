شكرا لقرائتكم خبر عن شباب ورياضة الشرقية تنفذ معسكر اليوم الواحد لتطهير وتعقيم نادي القرين الرياضي للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية ، عن قيام الإدارة العامة للرياضة بالمديرية ، بتنفيذ معسكر اليوم الواحد لتطهير وتعقيم نادي القرين الرياضي ، مشيرا إلي أن أعمال التطهير والتعقيم شملت الأسطح والطرقات والممرات ، وصالات الألعاب الرياضية الملحقة بالنادي ، وذلك حرصا علي صحة وسلامة الجميع.

قدم وكيل وزارة الشباب والرياضة، الشكر للشباب المشاركين في حملة التطهير والتعقيم بنادي القرين الرياضي، لإلتزامهم بتطبيق الإجراءات الإحترازاية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، واتباعهم الإرشادات الواردة من وزارة الصحة.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، بدور شباب المحافظة الواعي في الوقت الراهن في حماية المجتمع ، ورفع الوعي الصحي للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، ودعم جهود الدولة من أجل التصدي لجائحة كوفيد 19 ، وحرصهم الشديد على المشاركة في تطهير المنشآت الخدمية والعامة ومراكز الشباب ، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

أكد محافظ الشرقية على أهمية الدور المجتمعي لمراكز الشباب ، من خلال تسخير إمكانياتها لخدمة المواطنين بالتعاون مع الجهات المعنية، والاستفادة منها في خدمات البريد وصرف المعاشات للمواطنين، بجانب قيام أعضاءها بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم داخل مراكز الشباب ، وأماكن صرف المعاشات، وتنظيم المواطنين، فضلاً عن نشر الملصقات المختلفة بعدد من الميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت، بالإضافة إلي عرض مجموعة من المواد الإعلامية المصورة .