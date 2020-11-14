شكرا لقرائتكم خبر عن قرعه علنية لتوزيع 144 بلوك بديلا للعشوائيات برأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجرت اليوم السبت الوحدة المحلية لمدينة راس غارب بالبحر الاحمر برئاسة اللواء ايهاب رأفت القرعة العلنية لتوزيع المرحلة الاولي لمساكن بديل العشوائيات لعدد 144 بلوك يكني بحضور عدد من المخصصة لهم من المواطنين وحمادة غلاب عضو مجلس النواب. كانت مدينة راس غارب قد اعلنت اسماء المستحقيين لمساكن بديل العشوائيات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,319

تعافي 100,847

وفيات 6,429

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