شكرا لقرائتكم خبر عن «أورام الأقصر» تستخدم جهاز ألماني جديد لقياس نسبة الأدوية بالدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استحدثت إدارة الصيدلة بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالمجان بمحافظة الأقصر، خدمة جديدة تقدمها لمرضى الأورام بالمستشفى وهى متابعة مستوى الأدوية في الدم عن طريق أحدث أجهزتها الألمانى الصنع من شركة سيمنس العالمية.

وقال الدكتور هاني حسين، مدير عام مستشفى شفاء الأورمان، إن هذه الخدمة ضرورية جداً خاصة لمرضى الأورام لتتأكد من التأثير العلاجى لأدويتهم، وتقليل الآثار الجانبية لتلك الأدوية.

وقال الدكتور محمد صابر، مدير إدارة الصيدلة بالمستشفى، إن الجهاز يتيح متابعة نسبة الأدوية بالدم لأكثر من 60 دواء، حيث أن تلك الخدمة لا تقتصر على مرضي المستشفي فقط، بل يمكن تقديم لكل المراكز الصحية ومستشفيات الصعيد مما يوفر الجهد والوقت. فيما صرح الدكتور محمد عاطف والدكتورة أسماء حافظ القائمين على معمل الصيدلية، بأن الوحدة مسئولة ليس فقط عن تحليل الادوية واظهار النتائج بل أيضاً إعطاء التوصيات الإكلينيكية للأطباء.