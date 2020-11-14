شكرا لقرائتكم خبر عن القافلة البيطرية تنهي أعمالها فى سيوة بعلاج 900 وفحص 1964 رأس ماشية بالواحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أنهت القافلة البيطرية بسيوة اعمالها والتى استمرت في الفترة من 8 إلى 12 نوفمبر الجارى تحت رعاية المهندس السيد القصير وزير الزراعة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى بمطروح ومعهد بحوث تناسليات الهرم في اطار رعاية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها
وأوضح الدكتور سعد جويلى مدير عام مديرية الطب البيطرى بمطروح ان القافلة حرصت على الوصول إلى اقصى القرى والمناطق بسيوة من بهى الدين والمراقى غربا إلى ابو شروف شرقا لتقديم الخدمة البيطرية مجانا لمربى الثروة الحيوانية مع فحص وعلاج 1964 حيوان
حيث قامت بفحص وعلاح تناسلى لعدد 192 حيوان، وفحص وعلاج مجانى من الطفيليات الداخلية لعدد 1362 حيوان، و420 حيوان من الطفيليات الخارجية، بالإضافة إلى تحصين 900 حيوان
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