شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء» تستطلع غدا هلال شهر ربيع الآخر لعام 1442 هجريًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء غد الأحد، من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية هلال شهر ربيع الآخر لعام 1442 هجرياً .
وتشير الحسابات الفلكية إلى أنه يولد هلال شهر ربيع الآخر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 7 صباحا و7 دقائق بتوقيت القاهرة المحلى غدا الأحد 29 من ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر (يوم الرؤية).
و يبقى الهلال الجديد في سماء القاهرة لمدة 23 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (22 – 23 دقيقة) وفى مكة المكرمة لمدة 22 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (11- 31 دقيقة)..وبذلك تكون غرة شهر ربيع الآخر 1442 هـ فلكياً يوم الإثنين 16نوفمبر الجارى .
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
110,319
-
تعافي
100,847
-
وفيات
6,429
كانت هذه تفاصيل خبر «الإفتاء» تستطلع غدا هلال شهر ربيع الآخر لعام 1442 هجريًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.