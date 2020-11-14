شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء» تستطلع غدا هلال شهر ربيع الآخر لعام 1442 هجريًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء غد الأحد، من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية هلال شهر ربيع الآخر لعام 1442 هجرياً .

وتشير الحسابات الفلكية إلى أنه يولد هلال شهر ربيع الآخر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 7 صباحا و7 دقائق بتوقيت القاهرة المحلى غدا الأحد 29 من ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر (يوم الرؤية).

و يبقى الهلال الجديد في سماء القاهرة لمدة 23 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (22 – 23 دقيقة) وفى مكة المكرمة لمدة 22 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (11- 31 دقيقة)..وبذلك تكون غرة شهر ربيع الآخر 1442 هـ فلكياً يوم الإثنين 16نوفمبر الجارى .