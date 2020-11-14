شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق تشرف على تنفيذ 4 قرارات إزالة بشباس الملح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اشرفت المهندسة عايدة ماضى, رئيس مركز ومدينة دسوق على حملة ازالة الإشغالات بقرية شباس الملح تنسيقا مع الشرطة وصرف فوه وبحضور محمد جميل , نائب رئيس المدينة لشئون القرى, و وليد فلفل , رئيس قرية شباس الملح و مسؤلي قسم الإشغالات بالوحدة وفريق العمل بالوحدة القرويه بشباس الملح , حيث تم تنفيذ ٤ قرارات ازاله ارقام ٢١٩و٢١٤و٢٢٢ و٢٢٣ لسنة 2020 عباره عن اكشاك خشبية على المصرف المغطي بمدخل قريه شباس الملح , كما تم إزالة كل أشكال وصور الإشغالات والتعديات على الأرصفة ونهر الطريق بمدخل شباس الملح لتحقيق وعودة الانضباط في الشارع وتحقيق الانضباط العام، ويأتي ذلك دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الانضباط . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,319

تعافي 100,847

وفيات 6,429

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