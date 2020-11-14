شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 152 ألف طن و3 آلاف شاحنة بميناء الاسكندرية خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، إن الميناء شهد نشاطا في حركة العمل، اليوم السبت، حيث تواجد بالميناء 48 سفينة طبقاً للنوع منها 8 حاويات، وعدد 21 سفينة بضائع عامة، وعدد 12 سفن صب جاف، وعدد 4 سفن صب سائل، بالإضافة إلى 3 عبارات، كما وصلت إلى الميناء 12 سفينة، وغادرت 9 سفن، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة عدد 33 سفينه، هذا وقد تم دخول وخروج 3899 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ويجري تفريغ بضائع واردة تزن 113419 طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 39070 طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 1507 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 3040 حاوية وبلغت كمية المتداول خلال اليوم 152489 طن .

من ناحية أخرى، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الميناء، أن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتوخي الحذر تحسباً للتقلبات الجوية، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما تقوم إدارات الميناء بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات بيسر وأمان، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع في الميناء .

وأضاف الغندور أن كمية البضائع المحواة المتداولة خلال 24 ساعة بلغ 54407 طن بينما بلغ كمية المتداول من البضائع العامة 11119 طن، وبلغت كمية الصب الجاف المتداولة 71400 طن، والصب السائل 24500 طن .