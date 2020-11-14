شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سيدي سالم يمنع السوق الأسبوعي بسبب مخاوف انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار منع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، اليوم السبت، إقامة السوق الأسبوعي لمدينة سيدي سالم ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا. وتابع هيكل أيضا تعقيم وتطهير السوق ومنع البائعة الجائلين من الانتشار خارج السوق، وفض أي تجمعات وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,319

تعافي 100,847

وفيات 6,429

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