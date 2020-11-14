شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام «العربية المفتوحة» تحصد المركز الأول في مهرجان الشارقة الدولي للأفلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل الفيلم الروائي القصير «المقابلة»، الذي أنتجته كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة (aou) بمصر، تحت رعاية الدكتور عبدالحي عبيد، رئيس الجامعة، والدكتورة نيرمين خضر، عميدة الكلية، على المركز الأول في جائزة لجنة التحكيم في مهرجان الشارقة الجامعي الدولي للأفلام تحت رعاية سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للإتحاد حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة.

ونظمته كلية الاتصال في جامعة الشارقة برئاسة وإشراف الدكتور عصام نصر، عميد كلية الاتصال، مع نخبة من الجهات الإعلامية والفنية، وقد شارك في المهرجان ١٢ دولة عربية و٤٦ جامعة، ومجمل الأعمال ١٤٦ فيلم قدموا للمهرجان.

وقالت الدكتورة نرمين خضر، عميد كلية الإعلام، إنه قام بتنفيذ الفيلم مجموعة من طلاب الكلية في إطار مشروع تخرجهم، حيث كتبه وأخرجه كريم هاني بالمشاركة مع الطالبات نور طه، مارينا يارينج، شيماء محمد، ندى محمد، مروة ماهر، فاطمة محمد، ومريم السيد، ومونتاج أحمد الخولي، محمد بلال.

وقدمت «خضر» التهنئة للطلاب ومشرفيهم من أعضاء هيئة التدريس على هذا النجاح الباهر الذي يعد إضافة جديدة لنجاحات كليات الجامعة المستمرة، كما أكدت على أن هذا النجاح جاء كثمرة لاهتمام كلية الإعلام بالتدريب العملي للطلاب في مجالات وفنون الإعلام المختلفة.

وأعلنت جامعة الشارقة، في منتصف سبتمبر الماضي، عن تنظيم المهرجان الجامعي الدولي السنوي الثاني للأفلام القصيرة في أربع مجالات شملت (أفلام الكارتون، الأفلام التسجيلية، الأعمال الدرامية القصيرة، أفلام الموبايل) محددة الجوائز العينية والمادية للمركزين الأول والثاني في كل مجال من المجالات الأربع، مع دعوة الجامعات العربية والأجنبية للمشاركة في فعاليات المهرجان، وتقدمت للمشاركة أكثر من ٥٥ جامعة عربية وأجنبية وفقا للتقرير الصادر عن إدارة المهرجان.

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